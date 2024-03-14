رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام سبارتا براج

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه سبارتا براج يوم الخميس.

ويحل سبارتا براج ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعدما خسر على أرضه بنتيجة 5-1.

إذا نجح صلاح في هز شباك سبارتا براج سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

لو شارك صلاح ستكون المباراة رقم 74 له مع ليفربول في المنافسات الأوروبية، وبذلك سيرتقي للمركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا في أوروبا بقميص ليفربول.

ولا يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن نجمه محمد صلاح يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة، مع تعافيه من الإصابة.

صلاح شارك كبديل في مباراة سبارتا براج بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي الخميس الماضي، وكرر الأمر ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الأحد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لست متأكدا من جاهزية صلاح للعب لمدة 90 دقيقة، لكنه جاهز للمشاركة كأساسي أمام سبارتا براج".

وأضاف "قد يواجه أي لاعب عائد من الإصابة بعض المشاكل في مبارياته الأولى بعد العودة".

وتابع "نعلم جميعًا أن صلاح يمكنه عادةً لعب المباريات باستمرار واحدة تلو الأخرى، لكنه غاب لفترة طويلة".

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 335 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.