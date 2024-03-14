7 منتخبات تكشف عن قمصانها في يورو 2024

الخميس، 14 مارس 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

كرة فوسبالليبي الخاصة ببطولة يورو 2024

كشفت شركة أديداس قمصان المنتخبات التي تراعها في يورو 2024.

وتستعد منتخبات أوروبا لخوض بطولة يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو.

ونشرت أديداس صور القمصان الأساسية والبديلة التي ستخوض بها المنتخبات البطولة القارية المرتقبة.

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المنتخبات التي ستحمل علامة أديداس هي: ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وويلز

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجلسنكرشن وميونيخ وشتوتجارت.

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وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.

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