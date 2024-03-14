قائمة فرنسا - عودة بافارد وسط كوكبة من النجوم.. وظهور كوناتي رغم الإصابة

الخميس، 14 مارس 2024 - 17:20

كتب : FilGoal

إنجلترا - فرنسا - هدف تشواميني

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمته المدججة بالنجوم استعدادا لوديات فترة التوقف الدولي بشهر مارس.

ويخوض منتخب فرنسا مباراة ودية ضد ألمانيا وأخرى ضد تشيلي يومي 23 و26 مارس الجاري، استعدادا لخوض نهائيات يورو 2024.

وشهدت القائمة عودة بنجامين بافارد بعد غيابه عن المعسكر الأخير.

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كما تواجد اسم إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول رغم غيابه عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان - ألفونس أريولا - برايس سامبا

الدفاع: إبراهيما كوناتي - جول كوندي - جوناثان كلاوس - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز - بنجامين بافارد - ويليام ساليبا

الوسط: أوريلين تشواميني - إدوارد كامافينجا - وارن زائير إميري - يوسف فوفانا - أدريان رابيو

الهجوم: كيليان مبابي - ماركوس تورام - أوليفييه جيرو - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - موسى ديابي - راندال كولو مواني

فرنسا إبراهيما كوناتي بنجامين بافارد
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