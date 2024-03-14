قائمة إنجلترا - عودة جو جوميز وإيفان توني.. واستدعاء أول لنجمي الدوري الإنجليزي

الخميس، 14 مارس 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت قائمة منتخب إنجلترا لفترة التوقف الدولي في مارس، والتي شهدت عدة مفاجآت.

سيلعب المنتخب الإنجليزي وديا ضد كل من البرازيل وبلجيكا يومي 23 و26 مارس الجاري.

وشهدت القائمة عودة جو جوميز مدافع ليفربول لأول مرة منذ 4 سنوات.

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القائمة شهدت أيضا عودة إيفان توني مهاجم برينتفورد بعد انتهاء فترة إيقافه.

واستدعاء أول لجاراد برانثويت مدافع إيفرتون وأنتوني جوردن مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد - سام جونستون - أرون رامسديل

الدفاع: هاري ماجواير- بن تشيلويل - جون ستونز - كايل ووكر - لويس دانك - جو جوميز - إزري كونسا - جاراد برانثويت

الوسط: جود بيلينجهام - ديكلان رايس - كونور جالاجير - جوردن هندرسون - جيمس ماديسون

الهجوم: هاري كين - بوكايو ساكا - كول بالمر - جارود بوين - ماركوس راشفورد - فيل فودين - أنتوني جوردون - إيفان توني - أولي واتكينز

إنجلترا جاريث ساوثجيت
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