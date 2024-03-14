قائمة بلجيكا - استبعاد دي بروين أمام أيرلندا وإنجلترا

الخميس، 14 مارس 2024 - 16:33

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا

استبعد دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا نجمه كيفن دي بروين من قائمة الفريق التي تستعد لفترة التوقف الدولي في شهر مارس.

سيلعب المنتخب البلجيكي مباراة ودية ضد أيرلندا يوم 23 مارس، قبل أن يواجه إنجلترا وديا يوم 26 من الشهر نفسه، استعدادا لنهائيات يورو 2024.

وأوضح تيديسكو في تصريحات للصحفيين: "لا أعلم ما إذا كان هناك علاقة بإصابة دي بروين في عضلات الفخذ الخلفية. المشكلة الآن أصبحت في أعلى الفخذ".

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وأضاف "لقد عانى كيفن من بعض الألم في هذه المنطقة بالمباريات الأخيرة".

وكشف "تحدثت يوم الأربعاء مع دي بروين والطبيب، وأدركنا مدى خطورة الوضع".

وتابع "نضع على عاتقنا مسؤولية سلامة اللاعب وكذلك مصالح النادي الذي يلعب له".

وأتم "من الأفضل أن نمنح دي بروين الوقت الكافي للتعافي مع ناديه، قبل إعداده جيدا للمشاركة في يورو 2024، لا يمكننا المخاطرة به الآن".

وجاءت قائمة بلجيكا:

حراسة المرمى: كوين كاستيلاس – توماس كامينسكي – ماتز سيلس - أرنو بودار

الدفاع: أرتور تيات – فوت فايس – توماس مونييه – زينو داباست – تيموتي كاستانيه – يان فيرتونخين - كوني دي فينتر

الوسط: أوليفييه ديمان - جيريمي دوكو - يوري تيليمانس - آرثر فيرميري - دودي لوكيباكيو - أوريل مانجالا - أمادو أونانان - أستر فرانكس

الهجوم: روميلو لوكاكو - لويس أوبيندا - لياندرو تروسار - ميشي باتشواي - يوهان باكايوكو - شارل دي كاتيلير

بلجيكا كيفن دي بروين
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