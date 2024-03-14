اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تسمية البطولة بـ "العاصمة الإدارية".. وملعب المباريات

الخميس، 14 مارس 2024 - 16:32

كتب : أحمد الخولي

شعار منتخب مصر - بيان

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب تسمية بطولة مارس الودية في مصر بإسم "العاصمة الإدارية".

مصر تستضيف بطولة "العاصمة الإدارية الودية الدولية" بمشاركة منتخبات مصر، وتونس، وكرواتيا، ونيوزيلندا خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وكان يفترض أن تقام البطولة في الإمارات، قبل أن يعلن اتحاد الكرة نقلها إلى مصر أمس الأربعاء.

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وقال إيهاب الكومي في تصريحات لـFilGoal.com: "إطلاق اسم العاصمة الإدارية على البطولة الودية التي ستقام في مصر جاء نظرا لأن الفرق المشاركة ستقيم في العاصمة الإدارية".

وأوضح "قررنا ذلك لتعريف الناس بحجم الإنجاز الذي حققته مصر في تلك المنطقة".

عضو اتحاد الكرة أكمل "مباريات البطولة حتى الآن محدد لها أن تقام في استاد القاهرة، لكننا ندرس حاليا ونحاول إتمام بعض التجهيزات لاحتمالية نقلها إلى ملعب العاصمة الإدارية".

وأتم "الفرق ستصل يوم 18 مارس على أن تكون مباراتي نصف النهائي يوم 22 مارس، ثم مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 26 من الشهر ذاته".

البطولة ستكون هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إذ ستفتتح مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.

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