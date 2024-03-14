دورة الألعاب الإفريقية - باسم أمين يحصد 4 ميداليات ذهبية
الخميس، 14 مارس 2024 - 15:56
كتب : محمد سمير
حصد باسم أمين بطل الشطرنج المصري ولاعب نادي وادي دجلة أربع ميداليات ذهبية ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية.
وحقق باسم أمين الميداليات الذهبية في منافسات الفردي والفرق بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالعاصمة الغانية أكرا.
وبات باسم أحد أكثر اللاعبين الذين ساهموا في حصد الميداليات للبعثة المصرية بالمنافسات.
ويتصدر باسم أمين التصنيف العربي والإفريقي للعبة الشطرنج، كما يعمل مديرا لأكاديمية الشطرنج بنادي وادي دجلة.
وعلى جانب آخر احتفل نادي وادي دجلة بتأهل فريق رجال الكرة الطائرة إلى الدوري الممتاز (أ).
وتغلب فريق طائرة وادي دجلة على العبور 3-2 في نهائيات الممتاز ب.
نرشح لكم
كرة يد - قبل جولتين من النهاية.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري بعد الفوز على سموحة كرة يد - عملية جراحية ناجحة لـ حسن قداح كرة طائرة - بعد أزمتها مع مدرب المنتخب.. الاتحاد المصري يقرر إيقاف زينة العلمي سلة - الاتحاد يتخطى الزمالك.. والأهلي يهزم الجزيرة قبل 3 جولات من ختام مجموعات الدوري انتهت كرة سلة - الزمالك (74)-(77) الاتحاد.. نهاية المباراة اسكواش - تقدم مازن هشام ونور الطيب في التصنيف العالمي كرة يد - الكشف عن الفرق المشاركة وموعد إقامة السوبر الإفريقي للرجال والسيدات اسكواش - اللقب الـ 16.. نور الطيب تتوج ببطولة كليفلاند