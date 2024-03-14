دورة الألعاب الإفريقية - باسم أمين يحصد 4 ميداليات ذهبية

حصد باسم أمين بطل الشطرنج المصري ولاعب نادي وادي دجلة أربع ميداليات ذهبية ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية.

وحقق باسم أمين الميداليات الذهبية في منافسات الفردي والفرق بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالعاصمة الغانية أكرا.

وبات باسم أحد أكثر اللاعبين الذين ساهموا في حصد الميداليات للبعثة المصرية بالمنافسات.

ويتصدر باسم أمين التصنيف العربي والإفريقي للعبة الشطرنج، كما يعمل مديرا لأكاديمية الشطرنج بنادي وادي دجلة.

وعلى جانب آخر احتفل نادي وادي دجلة بتأهل فريق رجال الكرة الطائرة إلى الدوري الممتاز (أ).

وتغلب فريق طائرة وادي دجلة على العبور 3-2 في نهائيات الممتاز ب.