عمر خضر ومهاجم الزمالك.. قائمة منتخب مصر للشباب لخوض دورة الجزائر الودية

الخميس، 14 مارس 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لخوض الدورة الدولية الودية بالجزائر.

ويخوض منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقا بداية من غد الجمعة استعدادا للمشاركة في الدورة الودية الدولية بالجزائر، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

وشهدت القائمة تواجد عمر خضر لاعب زد المقرر انتقاله لأستون فيلا الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

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كما يتواجد عمار ياسر هداف الزمالك ومحمد زعلوك مهاجم الأهلي المعار إلى مودرن فيوتشر.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏المتحدة استعداد للمشاركة في الدورة الودية الدولية بالجزائر قائمة منتخب مصر للشباب عادل عبد الرحمن شعبان حراسة السيد مروان محمود عبد الله محمد عبد الفتاح خط الله خط الهجوم محمد علوك مهند حسن محمد عبد المنعم المنع روان مروان حج محمد ابراهي ف فتحي الد محمد الدسوقي كمصر MISR BANQUE Carrier PUMA. ACUD es orA دانون‏'‏‏

تضم القائمة 27 لاعبا هم :

حراسة المرمي : حازم جمال - محمد منشاوي - أحمد وهب - محمد عبد الفتاح

الدفاع: أحمد عابدين - عبد الله فؤاد - أحمد مجدي - زياد خالد - حسن ابو المعاطي - محمد عبد المنعم - مروان حجي - محمد إبراهيم - سيف عصام

خط الوسط : إبراهيم عادل - عبد الرحمن شعبان ( كتكوت )- أحمد خالد ( كباكا )- محمد السيد - مروان محمود- محمد عبد الله - عمر خضر - عمرو خالد - عمار ياسر

خط الهجوم : محمد زعلوك - مهند محمد - محمد رأفت - عمر فتحي ( عموري )- محمد الدسوقي.

منتخب مصر للشباب وائل رياض عمر خضر
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