عمر خضر ومهاجم الزمالك.. قائمة منتخب مصر للشباب لخوض دورة الجزائر الودية

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لخوض الدورة الدولية الودية بالجزائر.

ويخوض منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقا بداية من غد الجمعة استعدادا للمشاركة في الدورة الودية الدولية بالجزائر، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

وشهدت القائمة تواجد عمر خضر لاعب زد المقرر انتقاله لأستون فيلا الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

كما يتواجد عمار ياسر هداف الزمالك ومحمد زعلوك مهاجم الأهلي المعار إلى مودرن فيوتشر.

تضم القائمة 27 لاعبا هم :

حراسة المرمي : حازم جمال - محمد منشاوي - أحمد وهب - محمد عبد الفتاح

الدفاع: أحمد عابدين - عبد الله فؤاد - أحمد مجدي - زياد خالد - حسن ابو المعاطي - محمد عبد المنعم - مروان حجي - محمد إبراهيم - سيف عصام

خط الوسط : إبراهيم عادل - عبد الرحمن شعبان ( كتكوت )- أحمد خالد ( كباكا )- محمد السيد - مروان محمود- محمد عبد الله - عمر خضر - عمرو خالد - عمار ياسر

خط الهجوم : محمد زعلوك - مهند محمد - محمد رأفت - عمر فتحي ( عموري )- محمد الدسوقي.