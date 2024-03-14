قائمة ألمانيا – عودة توني كروس من الاعتزال قبل استضافة اليورو

عاد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد من الاعتزال الدولي، استعدادا للمشاركة رفقة منتخب ألمانيا في يورو 2024.

توني كروس النادي : ريال مدريد ألمانيا

وأعلن يوليان ناجلزمان مدرب ألمانيا، قائمة فريقه لمعسكر شهر مارس الدولي.

قائمة ألمانيا شهدت عودة توني كروس لاعب وسط ريال مدريد من الاعتزال الدولي، والذي كان قد قرره عام 2021 بعد نهاية يورو 2020.

وعاد كذلك الحارس مارك أندريه تير-شتيجن بعد شفاؤه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

وجاءت قائمة ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفينهايم) – بريند لينو (فولام) – مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – مارك أندريه تير-شتيجن (برشلونة).

الدفاع: والدمير أنتون (شتوتجارت) – جان نيكلاس بيستي (هايدنهايم) – بنيامين هنريتش (لايبزج) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – روبن كوخ (ليدز يونايتد) – ماكسيميليان ميتيليشتات (شتوتجارت) – دافيد راوم (لايبزج) – أنطونيو روديجير (ريال مدريد) – جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: روبيرت أندريش (باير ليفركوزن) – كريس فوهريش (شتوتجارت) – باسكال جروس (برايتون) – إلكاي جوندوجان (برشلونة) – توني كروس (ريال مدريد) – جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – أليكساندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ) – فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

الهجوم: ماكسيميليان باير (هوفينهايم) – نيكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) – كاي هافيرتز (أرسنال) – توماس مولر (بايرن ميونيخ) – دينيز أونداف (شتوتجارت).

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة فرنسا، وهولندا وديا خلال شهر مارس الجاري.

وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024 بداية من 14 يونيو المقبل، إذ تتواجد في المجموعة الأولى رفقة منتخبات اسكتلندا، والمجر، وسويسرا.