الاتحاد الكرواتي يصدر بيانا بشأن كأس العاصمة الإدارية

أصدر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بيانا بشأن خوض الدورة الدولية الودية في مصر بدلا من الإمارات.

وتستضيف مصر بطولة ودية دولية تحت مسمى "كأس العاصمة الإدارية الجديدة" في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وتشارك منتخبات: مصر وكرواتيا ونيوزيلاندا وتونس في البطولة الودية الدولية.

يُسعدنا أن نعلن عن مشاركة منتخبنا الوطني في النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية الجديدة من المتحدة للرياضة بمشاركة كلاً من كرواتيا وتونس ونيوزلاندا، والذي سيقام في مصر خلال الفترة من 18 : 26 مارس الحالي.#شجع_مصر pic.twitter.com/XY6tam1icV — Egypt National Team (@EgyptNT) March 14, 2024

وقال الاتحاد الكرواتي عبر موقعه الرسمي: "نتفهم التحديات الناجمة عن نقل البطولة الدولية الودية من الإمارات إلى مصر".

وأضاف "سيقوم الاتحاد الكرواتي بمنح المشجعين الذين خططوا للذهاب إلى أبو ظبي تذاكر مجانية لمتابعة مباراتي المنتخب الكرواتي في مصر، كما سيسمح لهم بحضور التدريبات في القاهرة".

وواصل "أما بالنسبة للمشجعين الذين خططوا للذهاب إلى أبو ظبي ولن يتمكنوا من القدوم إلى القاهرة سيتم تعويضهم بحضور مباراة دولية للمنتخب في كرواتيا خلال هذا العام".

وأتم "نأسف لمثل هذه الأمور غير المتوقعة، لكن كان على الاتحاد الكرواتي أن يعمل على حماية مصالح المنتخب ، لأن البطولة في أبو ظبي لن تُلعب وسيفقد امنتخب كرواتيا فرصة خوض تجربتين مهمتين قبل يورو 2024".

وستلعب كرواتيا أمام تونس في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا في نصف النهائي الآخر.

ويلعب الخاسر امام الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب الفائز أمام الفائز بالمباراة النهائية.