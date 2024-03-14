حفاظا على القوام.. أرسنال يمدد تعاقد بن وايت

أعلن نادي أرسنال تمديد تعاقد بن وايت ظهير أيمن الفريق حتى عام 2028 بشكل رسمي.

وكشف النادي اللندني عن صور توقيع الظهير الإنجليزي على العقد الجديد، والذي شهد امتيازات جديدة للاعب.

بن وايت انضم إلى أرسنال عام 2021 قادما من برايتون، ليحجز مقعدا أساسيا رفقة الفريق ويستمر معهم حتى الآن.

إدواردو سيزار "إيدو" المدير الرياضي لـ أرسنال قال عن تجديد بن وايت في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "سعداء للغاية بإتمام تجديد عقد بن وايت. الجمهور يحبه، ونحن نحبه، ونتطلع للاستمتاع بوجوده معنا خلال الفترة المقبلة".

مايكل أرتيتا مدرب الفريق قال بدوره: "من الرائع كون بن وايت جدد تعاقده معنا، لأن بن لاعب محوري بالنسبة لنا. لاعب محترف، ويملك العقلية الانتصارية والإيجابية، بجانب كونه شخص رائع على المستوى الإنساني. نحن نتطلع للعمل معه لسنوات مقبلة".

صاحب الـ26 عاما شارك مع أرسنال هذا الموسم في 39 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن. سجل فيهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

ووج بن وايت مع أرسنال حتى الآن بكأس الدرع الخيرية فقط بداية الموسم الحالي.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي في هذه الأونة برصيد 64 نقطة متساويا مع ليفربول، ومتفوقا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.