هيثم عرابي يكشف عبر في الجول آخر تطورات حالة أحمد رفعت

الخميس، 14 مارس 2024 - 14:26

كتب : محمود حمدي

إصابة أحمد رفعت أمام الزمالك

كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر آخر تطورات خالة أحمد رفعت لاعب الفريق.

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وقال عرابي لـFilGoal.com :"كل ما يتردد عن تدهور حالة أحمد رفعت ليس صحيحا. حالة اللاعب في تحسن".

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وأوضح "جهاز غسيل الكلى وصل من القاهرة. أعتقد خلال 24 ساعة سيتمكن من الحديث ونطمئن عليه بشكل أكبر".

وشدد "الأمر ليس سهلا لكننا نثق في شفاء اللاعب وتعافيه في أقرب وقت بإذن الله".

وكان عماد حمدي الطبيب المعالج للاعب قد قال عبر أون تايم سبورتس : "الأمور مطمئنة في ضغط الدم، والاضطربات في عضلة القلب والتي أدت لتوقف العضلة لم تحدث خلال آخر 24 ساعة وهو شيء مطمئن".

وواصل "وظائف الكلى لم تستجب بالشكل المطلوب حتى الآن، لكن إجمالا فحالة اللاعب أفضل بكثير في الوقت الحالي".

وردا على هل حصل اللاعب على أدوية أو منشطات أدت لحدوث الأزمة أجاب قائلا: "لا يوجد أي شيء في الفحوصات وكلها سلبية، ولم توضح وجود أدوية تسببت في الأزمة القلبية".

واضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء المباراة، بعد رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمالها، ومع هتافات الجمهور للمطالبة بإطلاق صافرة النهاية.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

الدوري المصري أحمد رفعت مودرن فيوتشر
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