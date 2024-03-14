الثالثة.. ريفير بليت بطلاً للسوبر الأرجنتيني

حقق نادي ريفير بليت، لقب السوبر الأرجنتيني بعد الفوز على حساب إستوديانتيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما في ساعة مبكرة من صباح الخميس بتوقيت القاهرة.

تقدم إستوديانتيس مبكرًا عن طريق مارسيلو خافيير كوريا في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

ضغط ريفير بليت طوال المباراة من أجل إدراك التعادل، لتصل نسبة الاستحواذ إلى 68 %، ويسدد لاعبيه 18 مرة في محاولات مستمرة لإدراك التعادل.

ونال مارتن ديميكيليس هجوما كبيرًا من جماهير ريفير بليت طوال أحداث المباراة، حتى نجح الفريق في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80، والذي جاء عن طريق روميرو لاعب إستوديانتيس بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع رودريجو أليندرو هدفا رائعا من خارج منطقة الجزاء، لينفجر الملعب احتفالاً بالهدف القاتل وعودة ريفير بليت الذي توج بلقب السوبر الأرجنتيني.

وتعد تلك البطولة الثالثة للسوبر الأرجنتيني التي يتوج بها ريفير بليت، بعد عامي 2019، و2017 تحت قيادة مارسيلو جاياردو، قبل أن يتوج بلقبه الثالث هذا العام تحت قيادة ديميكليس.

وتولى مارتين ديميكليس مسؤولية الإدارة الفنية للفريق عام 2022 خلفا لجاياردو.

ونجح ديميكليس في التتويج بثالث بطولاته مع الفريق، بعد بطولتي الدوري، وكأس الأبطال الأجنتينية موسم 2022 - 2023.