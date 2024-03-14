تقرير: نيوكاسل يخوض معركة شرسة بشأن برونو.. وسيتي وتشيلسي يترقبان

يواجه نيوكاسل يونايتد معركة شرسة من أجل الحفاظ على نجمه البرازيلي برونو جيمارايش.

ويمتد تعاقد جيمارايش مع نيوكاسل حتى صيف 2028 إلا أن اللاعب يحظى باهتمام العديد من الأندية الإنجليزية.

وبحسب موقع "teamtalk" الإنجليزي، فإن نيوكاسل يخوض معركة شرسة للحفاظ على برونو جيمارايش.

وأوضح التقرير ذاته أن مانشستر سيتي وتشيسلي يرغبان بقوة في ضم اللاعب البرازيلي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن لاعب الوسط صاحب الـ26 عاما يحظى باهتمام شديد من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

جيمارايش شارك خلال الموسم الحالي في 27 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين في جميع المسابقات.

وانضم جيمارايش لصفوف نيوكاسل في يناير 2021 قادما من ليون الفرنسي في صفقة بلغت نحو 50 مليون يورو.

وساهم الدولي البرازيلي في مشاركة نيوكاسل في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عاما.