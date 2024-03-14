دوري أبطال آسيا - كل ما تريد معرفته عن نصف النهائي

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.

وحجزت أندية الهلال السعودي والعين الإماراتي ويوكوهاما مارينوس الياباني وشاندونج الصيني مقاعدها في نصف نهائي المسابقة.

وبات يوكوهاما مارينوس الياباني آخر المتأهلين إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب على ضيفه شاندونج تايشان الصيني 1-0 على ستاد يوكوهاما الدولي في مباراة الإياب، ليتفوق الفريق الياباني بواقع 3-1 في مجموع المباراتين.

وكان العين الإماراتي أول المتأهلين إلى قبل النهائي، بعد تغلب على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح 3-1 على ستاد الأول بارك في الرياض، حيث فاز العين ذهاباً 1-0 في العين، قبل أن يفوز النصر 4-3 في مباراة الإياب.

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رحيمي يفتتح التسجيل في مرمى النصر #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/IyVYr1CgWL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2024

وحقق الهلال الفوز على مواطنه اتحاد جدة بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب ليكرر نتيجة الذهاب.

وتأهل نادي أولسان هيونداي الكوري بعدما نجح في تحقيق الفوز في مباراة الإياب على مواطنه جيونبوك هيونداي موتورو 1-0، ليتفوق بواقع 2-1 في مجموع المباراتين.

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وجاءت مواعيد نصف نهائي دوري أبطال آسيا كالتالي:

العين (الإمارات) يواجه الهلال (السعودية) يوم 16 أبريل ذهابا و23 من الشهر ذاته إيابا.

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) يواجه كاوازاكي فرونتال (اليابان) يوم 17 أبريل ذهابا و24 من الشهر ذاته إيابا.