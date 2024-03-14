قاد النادي لتخطي أزمته.. استقالة نائب الرئيس الاقتصادي لبرشلونة

الخميس، 14 مارس 2024 - 12:19

كتب : محمد مصطفى

إدوارد روميو نائب الرئيس الاقتصادي لبرشلونة المستقيل

أعلن نادي برشلونة استقالة إدوارد روميو، نائب رئيس الشئون الاقتصادية بالنادي إلى رئيس النادي خوان لابورتا.

وأوضح برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن روميو استقال بسبب عدم توافق مهامه في النادي مع التفرغ لعمله.

وقَبِل لابورتا الاستقالة، معربا عن امتنانه للفترة التي عمل فيها روميو كنائب للشئون الاقتصادية بالنادي، وتطوير دراسة الجدوى التي تم تنفيذها خلال فترة عمله، ونجحت في تغيير الوضع المالي للنادي.

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وأوضح برشلونة في بيانه، أنه سيقدم شرح كامل لكافة التفاصيل قريبا.

وعانى برشلونة من أزمة مالية خلال السنوات الأخيرة استدعت إلى توفير نفقاته والتخلي عن أسطورته ليونيل ميسي من أجل حل أزمته.

وتولى روميو، منصبه في مارس 2021، قبل رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان بشهور قليلة، ليضع خطة مالية للنادي تضمنت تعديل الرواتب وضبط المصروفات وتحسين الهيكل الإداري.

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