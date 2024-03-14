الكشف عن قميص إسبانيا في يورو 2024

الخميس، 14 مارس 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

لامين يامال -إسبانيا

كشف منتخب إسبانيا عن قميصه الأساسي الذي سيخوض به يورو 2024 والذي جاء من إنتاج شركة "أديداس".

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو.

ونشر المنتخب الإسباني مجموعة من الصور للقميص الأساسي الذي سيخوض به البطولة القارية المرتقبة.

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وحمل القميص اللون الأحمر الشهير والتاريخي لمنتخب إسبانيا وسط ظهور الثنائي لامين جمال وبيدري.

ويلعب منتخب إسبانيا ضمن المجموعة التي تضم منتخبات: كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

ويبحث منتخب إسبانيا عن استعادة لقب كأس أوروبا الغائب عنه منذ عام 2012.

كأس أوروبا منتخب إسبانيا يورو2024
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