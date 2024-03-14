كوبارسي على رأس خيارات دي لا فوينتي في معسكر مارس

استقر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا على ضم باو كوبارسي مدافع برشلونة الصاعد لقائمة منتخب بلاده.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخبي كولومبيا والبرازيل خلال التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن دي لا فوينتي قررتوجيه الدعوة إلى كوبارسي لتمثيل منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يعلن دي لا فوينتي غدا الجمعة قائمة منتخب إسبانيا لخوض مواجهتي كولومبيا والبرازيل.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام كولومبيا يوم 22 مارس، على ان يواجه البرازيل يوم 26 من الشهر ذاته.

وقاد كوبارسي برشلونة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تخطي نابولي الإيطالي.

وقدم صاحب الـ17 عاما مستوى رائع وأوقف خطورة النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي.

كوبارسي لعب 23 مباراة بالموسم الحالي مع برشلونة وصنع هدفا وحيدا في جميع المسابقات.