كوبارسي على رأس خيارات دي لا فوينتي في معسكر مارس

الخميس، 14 مارس 2024 - 11:39

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - برشلونة

استقر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا على ضم باو كوبارسي مدافع برشلونة الصاعد لقائمة منتخب بلاده.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخبي كولومبيا والبرازيل خلال التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن دي لا فوينتي قررتوجيه الدعوة إلى كوبارسي لتمثيل منتخب بلاده.

أخبار متعلقة:
مدة غيابه صادمة.. اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة فابينيو مواعيد مباريات الخميس 14 مارس.. ليفربول وميلان وروما.. والدوري السعودي مران منتخب مصر - إحماء وجمل فنية وتكتيكية في الظهور الأول للتوأم الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة

ومن المقرر أن يعلن دي لا فوينتي غدا الجمعة قائمة منتخب إسبانيا لخوض مواجهتي كولومبيا والبرازيل.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام كولومبيا يوم 22 مارس، على ان يواجه البرازيل يوم 26 من الشهر ذاته.

وقاد كوبارسي برشلونة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تخطي نابولي الإيطالي.

وقدم صاحب الـ17 عاما مستوى رائع وأوقف خطورة النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي.

كوبارسي لعب 23 مباراة بالموسم الحالي مع برشلونة وصنع هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

برشلونة منتخب إسبانيا
نرشح لكم
قاد النادي لتخطي أزمته.. استقالة نائب الرئيس الاقتصادي لبرشلونة الكشف عن قميص إسبانيا في يورو 2024 مواعيد مباريات الخميس 14 مارس.. ليفربول وميلان وروما.. والدوري السعودي أوبلاك: الحظ مهم في ركلات الترجيح.. ونقدم مباريات مذهلة ثلاثي إسباني.. اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة مدرب دورتموند: قدمنا أفضل 30 دقيقة بالموسم.. وفقدت صوتي لكني فخور أتليتكو مدريد "يواجه الصعوبات" ويقصي إنتر بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا مبابي يسجل في تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا
أخر الأخبار
تقرير مغربي: الوداد يتخلص من فوزي البنزرتي 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
قاد النادي لتخطي أزمته.. استقالة نائب الرئيس الاقتصادي لبرشلونة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكشف عن قميص إسبانيا في يورو 2024 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوبارسي على رأس خيارات دي لا فوينتي في معسكر مارس ساعة | الكرة الأوروبية
مدة غيابه صادمة.. اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة فابينيو ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الخميس 14 مارس.. ليفربول وميلان وروما.. والدوري السعودي ساعة | الكرة الأوروبية
مران منتخب مصر - إحماء وجمل فنية وتكتيكية في الظهور الأول للتوأم 10 ساعة | منتخب مصر
الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا