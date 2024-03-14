مدة غيابه صادمة.. اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة فابينيو

تلقى الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ضربة موجعة بشأن البرازيلي فابينيو.

فابينيو النادي : الاتحاد الاتحاد

وانضم فابينيو لحامل لقب الدوري السعودي بداية الموسم الجاري قادما من ليفربول.

وأعلن اتحاد جدة أن الفحوصات الطبية التي أجراها فابينيو أظهرت تعرضه لإصابة العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى امتد أثرها إلى الوتر الموجود داخل النسيج العضلي، وأن اللاعب سوف يحتاج على إثرها لبرنامج علاجي لمدة 10أسابيع.

وبذلك يفقد اتحاد جدة خدمات فابينيو لمدة شهرين ونصف ما يعني انتهاء موسمه الحالي مع الفريق.

وكان فابينيو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة اتحاد جدة ضد الهلال التي خسرها فريقه 2-0 ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال لنصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وشارك فابينيو مع الاتحاد خلال الموسم الحالي في 29 مباراة بجميع المسابقات وصنع 4 أهداف.