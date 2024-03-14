مواعيد مباريات الخميس 14 مارس.. ليفربول وميلان وروما.. والدوري السعودي

الخميس، 14 مارس 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يشهد اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول أمام سبارتا براج التشيكي ضمن إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

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وفي المسابقة ذاتها يحل روما ضيفا على برايتون، ويذهب ميلان لمواجهة سلافيا براج.

فيما تنطلق اليوم منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي بإقامة 3 مباريات.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا

الدوري الأوروبي

ليفربول × سبارتا براج.. يقام اللقاء في تمام 10:00 مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

برايتون × روما.. يقام اللقاء في تمام 10:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.

سلافيا براج × ميلان.. يقام اللقاء في تمام 7:45 مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

دوري المؤتمر الأوروبي

أستون فيلا × أياكس.. يقام اللقاء في تمام 10:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة bein sports extra 1.

الدوري السعودي

الخليج × الأخدود.. يقام اللقاء في تمام 9:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة ssc sport extra 2.

الحزم × الشباب.. يقام اللقاء في تمام 9:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة ssc sport 1.

أبها × الوحدة.. يقام اللقاء في تمام 9:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة ssc sport extra1.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الأوروبي
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