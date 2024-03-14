مران منتخب مصر - إحماء وجمل فنية وتكتيكية في الظهور الأول للتوأم

الخميس، 14 مارس 2024 - 01:57

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - إبراهيم حسن - محمد عبد الواحد - طارق سليمان - منتخب مصر

خاض منتخب مصر مرانه الأول تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد لبطولة الكأس الودية الرباعية للمنتخبات والتي تضم مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، والتي تستضيفها مصر .

وبدأ مران منتخب مصر بفترة إحماء ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم أعقبها جلسات استشفاء.

أخبار متعلقة:
ثلاثي إسباني.. اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول كواليس مكالمة كولر وحسام.. وموقف لاعبي الأهلي أوبلاك: الحظ مهم في ركلات الترجيح.. ونقدم مباريات مذهلة الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة

وحضر المران محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم 25 على المركز الثالث والرابع، بينما يتواجه الفائزين يوم 26 على لقب البطولة.

وضم حسام حسن 10 لاعبين من فريق الأهلي في قائمة الـ 25 لاعبا بمعسكر مارس الجاري.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب لـ FilGoal.com: "التواصل بين حسام حسن ومارسيل كولر كان إيجابيا، بشأن وضع لاعبي الأهلي في المعسكر الجاري".

وأضاف "المدربان تبادلا أطراف الحديث في ظل ارتباط المنتخب بدورة دولية وارتباط الأهلي بدوري أبطال إفريقيا".

وكشف إبراهيم حسن "كولر شرح الموقف لحسام حسن الذي استمع له وقدّر موقفه، لكن أوضح حسام وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب في ظل معسكره الأول".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته "بناء على المكالمة ستسير الأمور بشكل طبيعي ويشارك لاعبو الأهلي مع المنتخب في المباراتين بدون مشكلة بعدما أقنع حسام حسن، كولر بوجهة نظره".

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم كل من مصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الدولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية تم نقلها إلى مصر في شهر مارس الجاري بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري خارج مصر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

منتخب مصر مران منتخب مصر
نرشح لكم
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول كواليس مكالمة كولر وحسام.. وموقف لاعبي الأهلي "مكالمة إيجابية".. الأهلي يكشف تفاصيل تواصل كولر مع حسام حسن بمشاركة كرواتيا وتونس.. الكشف عن تفاصيل نقل الدورة الرباعية الدولية إلى مصر الكومي يوضح تفاصيل إقامة البطولة الودية في مصر بدلا من الإمارات.. ومقترح بشأن النهائي العطار يكشف لـ في الجول الملاعب الأقرب لاستضافة بطولة مارس الودية تفاصيل الاجتماع الأول بين حسام حسن ولاعبي منتخب مصر نقل بطولة مارس الودية من الإمارات إلى مصر موعد المران الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - إحماء وجمل فنية وتكتيكية في الظهور الأول للتوأم 2 ساعة | منتخب مصر
الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة 2 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول كواليس مكالمة كولر وحسام.. وموقف لاعبي الأهلي 2 ساعة | منتخب مصر
أوبلاك: الحظ مهم في ركلات الترجيح.. ونقدم مباريات مذهلة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ثلاثي إسباني.. اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب دورتموند: قدمنا أفضل 30 دقيقة بالموسم.. وفقدت صوتي لكني فخور 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
"مكالمة إيجابية".. الأهلي يكشف تفاصيل تواصل كولر مع حسام حسن 3 ساعة | منتخب مصر
أتليتكو مدريد "يواجه الصعوبات" ويقصي إنتر بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا