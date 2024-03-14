مران منتخب مصر - إحماء وجمل فنية وتكتيكية في الظهور الأول للتوأم

خاض منتخب مصر مرانه الأول تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد لبطولة الكأس الودية الرباعية للمنتخبات والتي تضم مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، والتي تستضيفها مصر .

وبدأ مران منتخب مصر بفترة إحماء ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم أعقبها جلسات استشفاء.

وحضر المران محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم 25 على المركز الثالث والرابع، بينما يتواجه الفائزين يوم 26 على لقب البطولة.



























وضم حسام حسن 10 لاعبين من فريق الأهلي في قائمة الـ 25 لاعبا بمعسكر مارس الجاري.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب لـ FilGoal.com: "التواصل بين حسام حسن ومارسيل كولر كان إيجابيا، بشأن وضع لاعبي الأهلي في المعسكر الجاري".

وأضاف "المدربان تبادلا أطراف الحديث في ظل ارتباط المنتخب بدورة دولية وارتباط الأهلي بدوري أبطال إفريقيا".

وكشف إبراهيم حسن "كولر شرح الموقف لحسام حسن الذي استمع له وقدّر موقفه، لكن أوضح حسام وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب في ظل معسكره الأول".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته "بناء على المكالمة ستسير الأمور بشكل طبيعي ويشارك لاعبو الأهلي مع المنتخب في المباراتين بدون مشكلة بعدما أقنع حسام حسن، كولر بوجهة نظره".

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم كل من مصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الدولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية تم نقلها إلى مصر في شهر مارس الجاري بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري خارج مصر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.