الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة

الخميس، 14 مارس 2024 - 01:46

كتب : FilGoal

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

كشف عماد حمدي الطبيب المعالج لأحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر وجود تحسن في حالة اللاعب الصحية.

أحمد رفعت

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وقال الطبيب المعالج لأحمد رفعت عبر أون تايم سبورتس 2: "خلال آخر ساعتين حدث تحسن ملحوظ في حالة أحمد رفعت، والأمور استقرت ودرجة الوعي أصبحت أفضل وتعود بشكل تدريجي لكن لم نعد للشكل الكامل بعد".

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وأوضح "مقارنة بالأيام الماضية فهناك تحسن، وخلال 48 ساعة ستتحسن الأمور كثيرا".

وأكمل "الأمور مطمئنة في ضغط الدم، والاضطربات في عضلة القلب والتي أدت لتوقف العضلة لم تحدث خلال آخر 24 ساعة وهو شيء مطمئن".

وواصل "وظائف الكلى لم تستجب بالشكل المطلوب حتى الآن، لكن إجمالا فحالة اللاعب أفضل بكثير في الوقت الحالي".

وردا على هل حصول اللاعب على أدوية أو منشطات أدت لحدوث الأزمة أجاب قائلا: "لا يوجد أي شيء في الفحوصات وكلها سلبية، ولم توضح وجود أدوية تسببت في الأزمة القلبية".

واضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء المباراة، بعد رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمالها، ومع هتافات الجمهور للمطالبة بإطلاق صافرة النهاية.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

أحمد رفعت مودرن فيوتشر
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