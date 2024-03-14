أوبلاك: الحظ مهم في ركلات الترجيح.. ونقدم مباريات مذهلة

يرى يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد أن الحظ يلعب دورا مهما في حسم ركلات الترجيح.

وتصدى أوبلاك لركلتي جزاء ليساهم في تأهل أتليتكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان.

وقال أوبلاك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأجواء رائعة، كما هو الحال دائما، في ملعبنا، المشجعون لا يفشلون في مهمتهم. قد نفشل نحن، لكنهم لا يفشلون".

وأضاف "نعم، لعبنا مباراة رائعة، كنا جيدين للغاية. هذا العام نلعب مباريات مذهلة وفي كثير من الأحيان تأتي مباراة تؤلمنا. علينا تحسين ذلك".

وأتم "أقول دائما أنك تحتاج الحظ في ركلات الترجيح. علينا التحسن في بعض النقاط، لكن ما يهم اليوم هو الفوز والمرور إلى ربع النهائي".

,تأهل أتليتكو مدريد الإسباني على حساب إنتر الإيطالي بركلات الترجيح بالفوز بنتيجة 3-2 بعد نهاية لقاء الإياب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بنتيجة 2-1 للروخيبلانكوس.

وتعادل الفريقان في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2 بعد نهاية الذهاب بتفوق إنتر بهدف دون رد.

ولأول مرة يصل إنتر لركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا بتاريخه لكنها لم تحمل أخبارا سعيدة له في النهاية.

بينما تأهل أتليتكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2021-22، وأصبح أكثر فريق يحقق الفوز في ركلات الترجيح بدوري الأبطال برصيد 3 مرات.

واكتمل عقد المتأهلين لربع النهائي بوصول كل من: أتليتكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وأرسنال وباريس سان جيرمان.

video:1