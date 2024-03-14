ثلاثي إسباني.. اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 - 2024.

ويشهد ربع النهائي تواجد الثلاثي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.

الفرق المتأهلة:

- ريال مدريد

- برشلونة

- أتليتكو مدريد

- بايرن ميونيخ

- بوروسيا دورتموند

- مانشستر سيتي

- أرسنال

- باريس سان جيرمان

موعد القرعة

يتم إجراء مراسم قرعة ربع النهائي غدا الجمعة.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة من ظهر الجمعة.

وتحدد قرعة ربع النهائي طريق البطولة حتى المباراة النهائية.

مواعيد الأدوار الإقصائية:

يقام ذهاب ربع النهائي يومي 9 و 10 أبريل المقبل بينما الإياب عقب أسبوع في يومي 16 و17 أبريل.

أما نصف الناهئي فيقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو بينما الإياب يومي 7 و8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.