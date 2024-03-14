مدرب دورتموند: قدمنا أفضل 30 دقيقة بالموسم.. وفقدت صوتي لكني فخور

يرى إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند أن فريقه استحق التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحجز دورتموند مقعدا في ربع النهائي عقب الفوز على إيندهوفن 2-0 في إياب ثمن النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال إدين تيرزيتش مدرب دورتموند عبر "بي بي سي": "نستحق التواجد في ربع النهائي. بداية المباراة كانت رائعة وقدمنا أفضل 30 دقيقة في الموسم. كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف في هذه الفترة".

وتابع "لسوء الحظ في الشوط الثاني لم نواصل بنفس الطريقة لكننا دافعنا بطريقة جيدة. الأمر كان مرهقا للغاية، لقد ذهب صوتي لكني فخور لكوني جزءا من هذه الأمسية".

وسجل جادون سانشو وماركو رويس هدفي بوروسيا دورتموند في شباك الفريق الهولندي.

دورتموند تأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2020-2021.

إدين ترزيتش هو ثالث مدرب لبوروسيا دورتموند يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أوتمار هيتسفيلد (في 1995/96 و1996/97) ويورجن كلوب (في 2012/13 و2013/14).

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