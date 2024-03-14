"مكالمة إيجابية".. الأهلي يكشف تفاصيل تواصل كولر مع حسام حسن

الخميس، 14 مارس 2024 - 01:02

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - خالد بيبو - الأهلي

كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مكالمة هاتفية جمعت بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وضم حسام حسن 10 لاعبين من فريق الأهلي في قائمة الـ 25 لاعبا بمعسكر مارس الجاري.

وكشف حساب الأهلي الرسمي عن خالد بيبو مدير الكرة: "هناك مكالمة هاتفية جرت قبل قليل جمعتني مع كل من مارسيل كولر وحسام حسن".

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وأوضح "جاءت المكالمة إيجابية في إطار علاقة التعاون التي يجب أن تسود بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية الأخرى".

واختتم "تم التنسيق في الأمور المشتركة بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية".

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم كل من مصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الدولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية تم نقلها إلى مصر في شهر مارس الجاري بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري خارج مصر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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