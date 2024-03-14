أتليتكو مدريد "يواجه الصعوبات" ويقصي إنتر بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

تأهل أتليتكو مدريد الإسباني على حساب إنتر الإيطالي بركلات الترجيح بالفوز بنتيجة 3-2 بعد نهاية لقاء الإياب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بنتيجة 2-1 للروخيبلانكوس.

وتعادل الفريقان في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2 بعد نهاية الذهاب بتفوق إنتر بهدف دون رد.

ولأول مرة يصل إنتر لركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا بتاريخه لكنها لم تحمل أخبارا سعيدة له في النهاية.

بينما تأهل أتليتكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2021-22، وأصبح أكثر فريق يحقق الفوز في ركلات الترجيح بدوري الأبطال برصيد 3 مرات.

واكتمل عقد المتأهلين لربع النهائي بوصول كل من: أتليتكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وأرسنال وباريس سان جيرمان.

قبل المباراة رفع جمهور أتليتكو مدريد لافتة كُتب عليها: "لا أحد يصل إلى اللقب إلا بمواجهة الصعوبات"، وبالفعل عاد الروخيبلانكوس من بعيد وخطفوا بطاقة التأهل الأخيرة.

لافتة جمهور أتلتيكو مدريد قبل لقاء إنتر 🏳️ "لا أحد يصل إلى اللقب إلا بمواجهة الصعوبات" pic.twitter.com/kILMiV0KvL — FilGoal (@FilGoal) March 13, 2024

التشكيل

اعتمد كل من أتليتكو مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي على ثنائية هجومية في الهجوم.

أنطوان جريزمان وألفارو موراتا في هجوم أتليتكو مدريد، وماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا في ظل بحث أتليتكو مدريد عن التعادل، وفي الدقيقة السادسة توغل صامويل لينو من الجهة اليسرى صوب منطقة جزاء إنتر وسدد كرة أرضية أبعدها يان سومر.

وفي الدقيقة 14 رد إنتر بتوغل من دينزل دومفريز من الجهة اليمنى وتسديدة أبعدها يان أوبلاك وتابعها الظهير الهولندي بتصويبة أخرى تصدى لها الحارس السلوفاكي.

الدقائق التالية شهدت محاولات من كلا الفريقين لكن دون خطورة محققة.

وأمسك سومر بسهولة لرأسية سددها ألفارو موراتا في الدقيقة 28.

ومن مرتدة سريعة حوّل فيديريكو ديماركو عرضية نيكولو باريلا في الشباك مسجلا الأول في الدقيقة 33، لتصبح النتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

وبات الإيطالي ثاني مدافع يسجل لإنتر في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بعد مايكون في نصف نهائي المسابقة ضد برشلونة في 2010.

video:1

وأعاد أنطوان جريزمان الأمل للروخيبلانكوس في الدقيقة 35 بعد تمريرة من كوكي ارتطمت بالدفاع وسددها الفرنسي في الشباك على يمين الحارس السويسري.

هدف رفع به رصيده لـ 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي دوري الأبطال بالتساوي مع هاري كين وإرلينج هالاند وكيليان مبابي.

video:2

حاول لاعبي أتليتكو خطف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول لكن دون جديد، لينتهي بتقدم إنتر بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين وتعادل إيجابي.

الشوط الثاني

ضغط الروخيبلانكوس بقوة وسدد جريزمان كرة قوية تصدى لها سومر على مرتين في الدقيقة 52.

وأرسل في الدقيقة 60 ماركوس يورينتي عرضية سددها موراتا لكن بعيدة عن المرمى.

ضغط واستحواذ لأصحاب الأرض ظل مستمرا لكن دون خطورة وسط بسالة دفاع الأفاعي وفي الدقيقة 72 شارك رودريجو ريكيلمي وأنخيل كوريا بدلا من صامويل لينو ورودريجو دي بول.

ورد إنتر بمشاركة ماتيو دراميان وفرانشيسكو أتشيربي بدلا من دينزل دومفريز وأليساندرو باستوني.

وأهدر ماركوس تورام في الدقيقة 77 فرصة حسم اللقاء بعدما تلقى بينية من لاوتارو مارتينيز ولكن الفرنسي سدد كرة بعيدة على أعلى دون خطورة على أوبلاك.

وأشرك دييجو سيميوني تغييران هجوميان جديدان لأتليتكو مدريد بنزول ممفيس ديباي وبابلو باريوس بدلا من ناهول مولينا وألفارو موراتا في الدقيقة 79.

ومرة أخرى مرر لاوتارو كرة بينية لباريلا جعله منفردا بمرمى أصحاب الأرض لكن لاعب الوسط سدد كرة سهلة في يد أوبلاك قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

شارك دافيدي فراتيسي ويان بيسيك بدلا من نيكولو باريلا وفيدريكو ديماركو في الدقيقة 84.

وبعد دقيقة واحدة رد القائم تصويبة صاروخية من البديل ديباي ليظل التعادل سائدا وبطاقة الترشح في يد إنتر.

وفي الدقيقة 88 مرر كوكي كرة أرضية في منتصف منطقة جزاء إنتر تسلمها ديباي وسدد كرة أرضية على يمين سومر معلنا تقدم أتليتكو مدريد والتعادل في مجموع المباراتين.

هدف هو الأول لديباي في دوري أبطال أوروبا منذ أغسطس 2020 عندما سجل بقميص ليون ضد يوفنتوس في دور الـ 16 آنذاك.

video:3

وكاد الروخيبلانكوس أن يخطفون التأهل بهدف في الدقيقة 90+3 بعد عرضية من جريزمان سددها رودريجو ريكيلمي في مواجهة المرمى لكن كرته علت العارضة لينتهي الوقت الأصلي بتفوق أتليتكو مدريد بنتيجة 2-1 والوصول لشوطين إضافيين.

video:4

شوطان إضافيان

تألق سومر وتصدى لتسديدة ديباي في الدقيقة 97 وبعد دقيقة شارك سيزار أزبيليكويتا بدلا من ماركوس يورينتي.

دييجو سيميوني بعد ضياع فرصة ريكيلمي في نهاية الشوط الثاني 💀#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/TsYLQf95zn — FilGoal (@FilGoal) March 13, 2024

ومرت رأسية لاوتارو بجوار القائم في الدقيقة 100.

فيما شارك أليكسيس سانشيز بدلا من ماركوس تورام في الدقيقة 102.

وقبل بداية الشوط الإضافي الثاني شارك ساؤول نوجيز بدلا من جريزمان.

ورد إنتر أخيرا بتغيير سادس بمشاركة دافي كلاسين بدلا من هنريك مخيتاريان في الدقيقة 111.

وسدد هاكان ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 113.

ركلات الترجيح

سدد هاكان الركلة الأولى لإنتر بتصويبة صاروخية على يمين أوبلاك، وديباي يرد بنفس الطريقة بتصويبة قوية في منتصف المرمى.

وتصدى أوبلاك لركة أليكسيس سانشيز الثانية لإنتر، وسومر يرد أيضا ويتصدى لركلة ساؤول نوجيز.

وواصل أوبلاك تألقه وتصدى لتسديدة دافي كلاسين، وأوقف خافي جالان الركلات المهدرة وسدد في الشباك متقدما لأتليتكو مدريد.

وسجل أتشيربي في منتصف المرمى، ورد عليه أنخيل كوريا بتصويبة ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك ليظل تقدم أصحاب الأرض مستمرا بنتيجة 3-2.

وأهدر لاوتارو مارتينيز بغرابة ركلته في المدرجات ليودع إنتر وصيف أوروبا الموسم الماضي دوري الأبطال من دور الـ 16 الموسم الجاري.

video:5