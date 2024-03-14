الدوري السعودي - نجم أهلي جدة مهدد بالغياب عن كلاسيكو النصر

بات أهلي جدة مهددا بغياب أحد أبرز نجومه خلال مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام النصر.

ويلعب أهلي جدة أمام النصر غدا الجمعة ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن محمد المجحد نجم وسط أهلي جدة بات قريبا من الغياب عن صفوف فريقه أمام النصر.

وأوضحت التقارير أن المجحد يعاني من الإصابة بكدمة قوية في الركبة تعرض لها في المباراة الماضية أمام التعاون.

وأشارت التقارير أن غياب المجحد وضع ماتياس يايسلة مدرب الأهلي في مأزق في ظل اعتماده التام على اللاعب بجوار الإيفواري فرانك كيسيه في وسط الملعب.

ولعب المجحد خلال الموسم الحالي مع أهلي جدة 23 مباراة وصنع 3 أهداف بجميع المسابقات.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق أقل 12 نقطة عن الهلل المتصدر,

فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 47 نقطة جمعهم خلال 23 مباراة.