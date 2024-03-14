مبابي يسجل في تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا

الخميس، 14 مارس 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

سجل كيليان مبابي هدفا في تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا.

وتغلب باريس سان جيرمان على نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات ربع النهائي.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 14 بصناعة فابيان رويز، قبل أن يضيف رويز الهدف الثاني في الدقيقة 33 بصناعة عثمان ديمبيلي.

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وقلص نيس الفارق بهدف عن طريق لابوردي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني نجح لوكاس بيرالدو لاعب باريس سان جيرمان في تسجيل ثالث أهداف فريقه.

ويعتبر ذلك الهدف هو أول أهداف المدافع البرازيلي بيرالدو مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي، وعقب خوض 14 مباراة.

ويلعب بذلك باريس سان جيرمان أمام رين في نصف نهائي كأس فرنسا.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 3 أبريل المقبل.

بينما على الجانب الآخر يلعب ليون أمام فالينسين في نصف النهائي.

وتوج باريس سان جيرمان باللقب 14 مرة كأكثر المتوجين بكأس فرنسا وبفارق 4 ألقاب عن مارسيليا.

وغاب باريس سان جيرمان عن التتويج في آخر نسختين بعد فوز نانت في 2022 وتولوز في 2023.

باريس سان جيرمان كأس فرنسا
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