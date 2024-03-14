مبابي يسجل في تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا

سجل كيليان مبابي هدفا في تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا.

وتغلب باريس سان جيرمان على نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات ربع النهائي.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 14 بصناعة فابيان رويز، قبل أن يضيف رويز الهدف الثاني في الدقيقة 33 بصناعة عثمان ديمبيلي.

⚽️🔥 مبابي يفتتح التسجيل للنادي الباريسي بعد تمريرات رائعة ✍️🗨️ أيهما أجمل الهدف أم التمريرة؟#كأس_فرنسا | #باريس_سان_جيرمان #CoupeDeFrance pic.twitter.com/lO9TZfMF7M — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 13, 2024

وقلص نيس الفارق بهدف عن طريق لابوردي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني نجح لوكاس بيرالدو لاعب باريس سان جيرمان في تسجيل ثالث أهداف فريقه.

ويعتبر ذلك الهدف هو أول أهداف المدافع البرازيلي بيرالدو مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي، وعقب خوض 14 مباراة.

ويلعب بذلك باريس سان جيرمان أمام رين في نصف نهائي كأس فرنسا.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 3 أبريل المقبل.

بينما على الجانب الآخر يلعب ليون أمام فالينسين في نصف النهائي.

وتوج باريس سان جيرمان باللقب 14 مرة كأكثر المتوجين بكأس فرنسا وبفارق 4 ألقاب عن مارسيليا.

وغاب باريس سان جيرمان عن التتويج في آخر نسختين بعد فوز نانت في 2022 وتولوز في 2023.