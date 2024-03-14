سابع المتأهلين.. دورتموند يقصي إيندهوفن ويحجز مقعدا في ربع نهائي أبطال أوروبا

الخميس، 14 مارس 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بوروسيا دورتموند بالهدف في شباك إيندهوفن بدوري الأبطال

حجز بوروسيا دورتموند مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 3 سنوات.

وفاز دورتموند على إيندهوفن بهدفين دون رد ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل جادون سانشو وماركو رويس هدفي بوروسيا دورتموند في شباك الفريق الهولندي.

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وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

دورتموند تأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2020-2021.

وبات دورتموند سابع المتأهلين لربع النهائي بعد كل من:

برشلونة

بايرن ميونيخ

مانشستر سيتي

أرسنال

ريال مدريد

باريس سان جيرمان

إدين ترزيتش هو ثالث مدرب لبوروسيا دورتموند يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أوتمار هيتسفيلد (في 1995/96 و1996/97) ويورجن كلوب (في 2012/13 و2013/14).

وصف المباراة

بدأ دورتموند المباراة بضغط قوي على مرمى إيندهوفن وسدد جادون سانشو كرة قوية مرت بجوار المرمى.

3 دقائق كانت كافية ليسجل سانشو هدف المباراة الوحيد بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وواصل دورتموند هجومه على مرمى الفريق الهولندي ومرر جوليان براندت كرة عرضية خطيرة أبعدها الدفاع من منطقة الخطورة.

وسدد هيرفنج لوزانو تسديدة صارؤوخية ارتطمت بالقائم لتضيع فرصة مؤكدة للتعادل لفريق إيندهوفن.

وسجل نيكولاس فولكروج الهدف الثاني لبوروسيا دورتموند لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأضاع لوك دي يونج هدف التعادل في الدقية الخامسة من الوقت بدل الضائع ليعاقبه رويس بتسجيل الهدف الثاني لدورتموند.

دورتموند دوري أبطال أوروبا
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