مران الأهلي - بدون الدوليين.. مواصلة التدريبات الجماعية

واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويأتي ذلك عقب خسارة الفريق أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وانطلق المران في غياب لاعبي الأهلي الدوليين بسبب انطلاق فترة التوقف الدولي.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي أمام البنك الأهلي، مرانا بدنيا واستشفائيا على هامش المران الجماعي.

بينما خاض بقية اللاعيبن مرانا بدنيا وفنيا متنوعا تحت إشراف مارسيل كولر.

ويضم منتخب مصر الأول عشرة لاعبين من فريق الأهلي استعدادا لخوض دورة دولية ودية.

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزلاندا يوم 22 مارس الجاري.

وحال الفوز يلعب منتخب مصر أمام الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا يوم 26 مارس.

أما في حالة الخسارة فيلعب منتخب مصر أمام الخاسر من مواجهة تونس أمام كرواتيا.