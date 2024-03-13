كلاسيكو جديد وشريف يصطدم بـ رونالدو في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عن كلاسيكو جديد بين الهلال واتحاد جدة.

فيما سيلعب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو أمام الخليج بقيادة محمد شريف في نصف النهائي الآخر.

ويحمل نادي الهلال لقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على الوحدة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه أحمد حجازي المدافع الدولي المصري الذي يخوض موسمه الرابع مع الفريق.

وأطلق اليوم الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الجديدة من تصميم كاس خادم الحرمين الشريفين.

وسيحصل الفائز على لقب النسخة الجارية من الكأس على 10 ملايين ريال سعودي.

كما سيضمن بطل النسخة الجارية المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي.