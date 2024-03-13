العطار يكشف لـ في الجول الملاعب الأقرب لاستضافة بطولة مارس الودية

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 22:19

كتب : أحمد الخولي

شعار منتخب مصر - اتحاد الكرة

أوضح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الملاعب الأقرب لاستضافة البطولة الودية المقرر إقامتها في مصر عوضا عن الإمارات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نقل بطولة مارس الودية إلى القاهرة بدلا من الإمارات.

وقال العطار لـ FilGoal.com: "استاد القاهرة والدفاع الجوي الأقرب لاستضافة البطولة الودية الدولية التي تقام بمشاركة منتخبات مصر والإمارات وكرواتيا ونيوزيلندا".

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وتقام البطولة الودية بمشاركة كل من منتخبات مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس وخلال الفترة ما بين 21 إلى 26 مارس الجاري.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الإمارات قبل أن يعلن الاتحاد المصري نقل البطولة إلى مصر بعد تواصله مع اتحادات المنتخبات المشاركة.

وستستمر البطولة بشكلها المحدد سابقا بدون أي تغييرات.

ويلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس، بينما يلعب منتخب تونس ضد كرواتيا.

ويلعب الفائز من كل مباراة في النهائي يوم 26 مارس، بينما يخوض صاحب المركزي الثالث والرابع مباراة أخرى يوم 25.

وانطلق معسكر المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، بأحد فنادق القاهرة في منطقة التجمع الخامس صباح اليوم الأربعاء.

البطولة الودية ستشهد الظهور الأول لحسام حسن مدرب منتخب مصر الجديد والذي تولى المسؤولية عقب رحيل روي فيتوريا.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم حسام حسن المدير الفني للمنتخب قائمة من 25 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أحمد رمضان.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.

ولم يضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد طلبه بعدم التواجد ضمن قائمة المنتخب في مارس بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك لم يضم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

اتحاد الكرة منتخب مصر وليد العطار
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