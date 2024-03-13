كرة يد - قبل جولتين من النهاية.. تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري بعد الفوز على سموحة

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 23:07

كتب : محمد سمير

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

توجت سيدات الأهلي لكرة اليد بلقب الدوري المصري قبل جولتين من النهاية.

وافتتحت منافسات الدورة المجمعة الثانية والختامية من مرحلة حسم لقب دوري السيدات.

وتقام منافسات الدورة المجمعة الثانية على صالة النادي الأهلي بالجزيرة بمشاركة أندية الأهلي والزمالك والشمس وسموحة.

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وكانت المجمعة الأولى قد أقيمت على صالة نادي الشمس.

وتغلبت سيدات الأهلي على سموحة في افتتاح المجمعة الثانية بنتيجة 29-26.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي 14-10.

ورفعت سيدات الأهلي رصيدهن إلى 18 نقطة في الصدارة وحسم اللقب بصورة رسمية.

وحققت سيدات الأهلي الثنائية المحلية الموسم الماضي بالفوز بلقبي الدوري والكأس.

وكان الأهلي قد صعد للمرحلة الختامية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما الفرق الثلاثة بنقطتين لكل منهم.

وتصدرت سيدات الأهلي الترتيب النهائي للمرحلة الحاسمة بعد نهاية الدور الأول برصيد 15 نقطة قبل أن يرتفع رصيد الأهلي إلى 18 نقطة وحسم اللقب.

فيما أتى الشمس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويليه سموحة ثالثا برصيد 5 نقاط، وأخيرا يأتي الزمالك برصيد نقطتين رابعا.

وبذلك كانت سيدات الأهلي في حاجة للفوز في مباراة واحدة فقط من آخر 3 لحصد اللقب بشكل رسمي.

ويحصد الفائز بالمباراة على ثلاث نقاط بينما المهزوم بدون نقاط، أما في حال التعادل فيتم اللجوء لرميات الـ 7 أمتار الترجيحية ويحصد الفائز على نقطتين بينما الخاسر نقطة واحدة.

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