انتهت أبطال أوروبا - دورتموند (2)-(0) إيندهوفن.. تأهل مستحق

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

دورتموند - ايندهوفين

يلعب بوروسيا دورتموند الألماني أمام إيندهوفن الهولندي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة دورتموند أمام إيندهوفن ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في هولندا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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لمتابعة مباراة دورتموند أمام إيندهوفن ضمن دوري أبطال أوروبا اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق5+90 ماركو رويس يسجل الهدف الثاني لدورتموند

ق77 هدف غير محتسب لنيكلاس فولكروج

ق55 هجوم متواصل من لاعبي إيندهوفن بحثا عن تسجيل هدف التعادل

ق53 تسديدة صاروخية من إيرفينج لوزانو ترتطم بالقائم لتضيع فرصة التعادل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق30 تسديدة صاروخية من نيكولاس فولكروج تمر بجوار القائم بقليل

ق7 عرضية خطيرة من يوليان براندت يبعدها دفتع إيندهوفن من مناطق الخطورة

ق3 جادون سانشو يسجل الهدف الأول لدورتموند بعد تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

دورتموند ابطال أوروبا
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