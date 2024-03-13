انتهت أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد (2) 3-2 (1) إنتر.. تأهل الروخيبلانكوس وخروج وصيف أوروبا

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

إنتر - أتليتكو مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقام اللقاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 بهدف النمساوي ماركو أرناتوفيتش لاعب إنتر.

أخبار متعلقة:
تشكيل أبطال أوروبا - ثنائية هجومية لـ إنتر وأتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 في غياب ميسي.. إنتر ميامي يتعرض للخسارة الأولى بالدوري الأمريكي نهاية العقدة.. إنتر ينتصر على بولونيا خارج ملعبه بعد كارثة رادو سواريز يساهم في أربعة أهداف بفوز إنتر ميامي بخماسية.. وثنائية لـ ميسي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

--

إنتر يودع وأتليتكو يتألق بنتيجة 3-2.

إلى ركلات الترجيح

نهاية الشوط الإضافي الثاني

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

بداية الشوط الإضافي الأول

ق 87: جوووووول الثاااااااني.. ديباي يستلم الكرة ويسدد كرة أرضية في الشباك

ق 86: القائم يمنع الثاني من تسديدة صاروخية لديباي

ق 81: باريلا يهدر الثاني بعد انفراد عقب بينية من لاوتارو

ق 75: انفراد لماركوس تورام ويسدد كرة صاروخية أعلى العارضة.

ق 60: موراتا يسدد كرة بعيدة عن المرمى بعد عرضية يورينتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووووول التعااااادل.. جريزمان يسجل التعادل مستغلا خطأ الدفاع

ق 32: جوووووول أوووووووووول.. إنتر يسجل الأول من مرتدة عن طري ديماركو

ق 13: دومفريز يتوغل بسرعة ويسدد كرة يبعدها أوبلاك ويتابعها بتسديدة يتصدى لها السلوفاكي مجددا.

ق 5: صامويل لينو يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة أرضية يبعدها سومر ببراعة.

بداية اللقاء

أتليتكو مدريد إنتر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أوبلاك: الحظ مهم في ركلات الترجيح.. ونقدم مباريات مذهلة ثلاثي إسباني.. اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة مدرب دورتموند: قدمنا أفضل 30 دقيقة بالموسم.. وفقدت صوتي لكني فخور أتليتكو مدريد "يواجه الصعوبات" ويقصي إنتر بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا سابع المتأهلين.. دورتموند يقصي إيندهوفن ويحجز مقعدا في ربع نهائي أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا - دورتموند (2)-(0) إيندهوفن.. تأهل مستحق تشكيل أبطال أوروبا - ثنائية هجومية لـ إنتر وأتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 أراوخو: مستقبلي مع برشلونة يعتمد على النادي
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - إحماء وجمل فنية وتكتيكية في الظهور الأول للتوأم 21 دقيقة | منتخب مصر
الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة 32 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول كواليس مكالمة كولر وحسام.. وموقف لاعبي الأهلي 38 دقيقة | منتخب مصر
أوبلاك: الحظ مهم في ركلات الترجيح.. ونقدم مباريات مذهلة 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ثلاثي إسباني.. اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب دورتموند: قدمنا أفضل 30 دقيقة بالموسم.. وفقدت صوتي لكني فخور ساعة | دوري أبطال أوروبا
"مكالمة إيجابية".. الأهلي يكشف تفاصيل تواصل كولر مع حسام حسن ساعة | منتخب مصر
أتليتكو مدريد "يواجه الصعوبات" ويقصي إنتر بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا