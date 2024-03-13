تقرير: صراع إنجليزي على ضم موهبة برشلونة

تتصارع عدد من الأندية الإنجليزية على ضم باو كوبارسي مدافع برشلونة الشاب.

باو كوبارسي النادي : برشلونة برشلونة

وقاد كوبارسي برشلونة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال مهتمون بضم اللاعب الشاب.

وأوضحت التقارير أن كوبارسي لديه شرط جزائي في عقده مع برشلونة تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، لكن لوائح الدوري الإنجليزي لا تسمح بالتعاقد مع لاعب إسباني حتى يبلغ 18 عام.

وأشارت التقارير إلى أن كوبارسي صاحب الـ17 عاما يرغب بالاستمرار ضمن صفوف برشلونة رغم العروض الإنجليزية، وان وكيله سيعمل على تحسين عقده مع النادي الكتالوني.

وخاض كوبارسي 23 مباراة بالموسم الحالي مع برشلونة وصنع هدفا وحيدا في جميع المسابقات.