كرة يد - عملية جراحية ناجحة لـ حسن قداح

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

عملية جراحية ناجحة - حسن قداح

أجرى حسن قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد وفريق كيلسي البولندي عملية جراحية ناجحة.

وكان قداح قد غاب عن المباريات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

ونشر حسن قداح عبر حسابه الرسمي صورا بعد إجراء العملية الجراحية بنجاح.

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وانتقل قداح إلى فريق كيلسي البولندي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم الجاري.

وتعرض قداح لإصابة في شظية القدم في ختام مشواره مع نادي الزمالك قبل انتقاله إلى بولندا.

كما عانى قداح من شرخ إجهادي في عظمة القدم اليمنى وأجرى جراحة غاب على أثرها ثلاثة أشهر.

وتعافى قداح من الإصابة في ديسمبر الماضي الذي شهد ظهوره الأول مع كيلسي البولندي.

كما تواجد قداح في قائمة منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وحقق منتخب مصر لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد وحسم بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

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