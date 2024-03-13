تقرير: شرط وحيد يفصل الوداد عن إقالة البنزرتي
الأربعاء، 13 مارس 2024 - 21:08
كتب : FilGoal
اقترب الوداد من إنهاء ارتباطه بالمدرب التونسي فوزي البنزرتي بعد تراجع النتائج.
ويحتل الوداد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 33 نقطة.
وبحسب "لو سبورت 360" المغربي، فإن المستحقات المالية تفصل الوداد عن الانفصال عن البنزرتي.
وأوضحت التقارير أن البنزرتي لديه مستحقات لدى الوداد تبلغ نحو 220 ألف دولار، ولا يريد النادي المغربي الدخول في أزمات قضائية مع المدرب التونسي.
وتولى البنزرتي مهمة تدريب الوداد خلفا للمغربي عادل رمزي.
وودع الوداد النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.
وقاد البنزرتي فريق الوداد خلال 16 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 6 مباريات.
نرشح لكم
فيفا يوافق على تمثيل محمود داوود لمنتخب سوريا بدلا من ألمانيا بمشاركة حمدي فتحي وهدف قاتل في الـ+90.. الوكرة يقلب الطاولة على الدحيل رجل المباراة وصنع هدفين.. صالح جمعة يتألق في فوز الكرخ العراقي على نفط البصرة دوري أبطال آسيا - رائعة سفيان رحيمي تقود العين لهزيمة النصر.. والحسم في الرياض انتهت أبطال آسيا - العين (1)-(0) النصر.. فوز الفريق الإماراتي دوري أبطال إفريقيا - عبثا حاول الوداد.. سيمبا يضرب بسداسية ويتأهل لربع النهائي أمير سعيود يثير أزمة في الدوري السعودي السكتيوي يقود المغرب في أولمبياد باريس