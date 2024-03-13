تقرير: شرط وحيد يفصل الوداد عن إقالة البنزرتي

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

البنزرتي

اقترب الوداد من إنهاء ارتباطه بالمدرب التونسي فوزي البنزرتي بعد تراجع النتائج.

ويحتل الوداد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 33 نقطة.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي، فإن المستحقات المالية تفصل الوداد عن الانفصال عن البنزرتي.

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وأوضحت التقارير أن البنزرتي لديه مستحقات لدى الوداد تبلغ نحو 220 ألف دولار، ولا يريد النادي المغربي الدخول في أزمات قضائية مع المدرب التونسي.

وتولى البنزرتي مهمة تدريب الوداد خلفا للمغربي عادل رمزي.

وودع الوداد النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقاد البنزرتي فريق الوداد خلال 16 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 6 مباريات.

الوداد البيضاوي المغربي فوزي البنزرتي
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