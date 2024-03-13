تشكيل أبطال أوروبا - ثنائية هجومية لـ إنتر وأتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - إنتر

اعتمد كل من أتليتكو مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي على ثنائية هجومية في الهجوم خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقام اللقاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 بهدف النمساوي ماركو أرناتوفيتش لاعب إنتر.

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وجاء تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: صامويل لينو - ماريو هيرموسو - أكسيل فيتسل - ستيفان سافيتش - ناهول مولينا

الوسط: رودريجو دي بول - كوكي - ماركوس يورنتي

الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: أليساندرو باستوني - ستيفن دي فري - بنيامين بافار

الوسط: فيدريكو ديماركو - هنريك مخيتاريان - هاكان تشالهان أوجلو - نيكولو باريلا - دينزل دومفريز

الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

ويسعى إنتر وصيف النسخة الماضية للوصول لربع نهائي البطولة الأوروبية.

فيما يأمل أتليتكو مدريد في العودة لربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2021-22.

وتأهلت فرق باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي وأرسنال وبرشلونة وبايرن ميونيخ لربع النهائي حتى الآن.

أتليتكو مدريد إنتر دوري أبطال أوروبا
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