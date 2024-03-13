كرة طائرة - بعد أزمتها مع مدرب المنتخب.. الاتحاد المصري يقرر إيقاف زينة العلمي

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إيقاف زينة العلمي لاعب الأهلي ومنتخب مصر للسيدات وتحويلها للتحقيق.

ويأتي قرار الاتحاد المصري بسبب ما بدر من زينة العلمي تجاه عماد نوار المدير الفني لمنتخب السيدات وفقا لبيان الاتحاد.

وكانت قد نشبت أزمة كبرى بين عماد نوار المدير الفني للمنتخب مع زينة لاعب الأهلي بعد استبعادها من قائمة منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية بأكرا في غانا.

وحدد الاتحاد المصري للطائرة موعدا للتحقيق مع اللاعبة في الحادية عشرة صباح يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد.

وكان عماد نوار المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات قد تقدم بمذكرة رسمية ضد زينة العلمي لاعبة فريق الأهلي لكرة الطائرة، بعد التصريحات التي أكدت فيها تطاول المدرب عليها عقب اعتراضها على استبعادها من قائمة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية بـ أكرا في غانا.

وقام نوار بتقديم مذكرة لايضاح ابعاد الواقعة واعتبر المدير الفني أن تصريحات اللاعبة فيها تعمد للتشهير به، وهو ما يعاقب عليه القانون، مشددا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.فهو أمر لم نعتادة من قبل في الملاعب المصرية عامة ولاعبي فريق الاهلي خاصة.

وتمسك المدير الفنى بكافة حقوقه بعد حملة التشهير التى قامت بها لاعبة الأهلي ضده لمجرد استبعادها من القائمة لأسباب فنية وهو حق أصيل للمدير الفني الذي يبحث دائما عن الأفضل لتنفيذ فكره وتحقيق أهدافه وأهداف مجلس إدارة الاتحاد.

وكان عماد نوار قد أعلن قائمة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بـ أكرا في غانا خلال الفترة من 8 وحتي 23 مارس الجاري.

ويقود منتخب السيدات كل من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني، وسمية ناجح علاج طبيعي.

ويشارك الجهاز الفني للمنتخب بنفس تشكيل المنتخب خلال تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة باستثناء عودة مايا ممدوح في مركز 2 واستعانة الجهاز الفني باللاعبة المحترفة في دوري الجامعات الأمريكي، أية النادي واستبعاد اللاعبة زينة العلمي في مركز 4.