فيفا يوافق على تمثيل محمود داوود لمنتخب سوريا بدلا من ألمانيا

أكد الاتحاد السوري لكرة القدم أنه حصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مشاركة محمود داوود لاعب شتوتجارت مع المنتخب السوري.

البالغ من العمر 28 عاما لعب في صفوف منتخبات ألمانيا في الفئات السنية قبل أن يمثل المنتخب الأول في مباراتين.

لكن اللاعب ذو الأصول السورية وافق أخيرا على ارتداء قميص منتخب سوريا.

وارتدى لاعب بروسيا مونشنجلادباخ قميص المانشافت ضد تركيا والتشيك وديا في 2020.

محمود داوود ولد في سوريا لأبوين سوريين، لكنه انتقل إلى ألمانيا في عامه الأول.

ولعب داوود في صفوف بروسيا دورتموند وبرايتون ويتواجد حاليا مع شتوتجارت على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يتواجد محمود في قائمة منتخب سوريا التي تستعد لمواجهة منتخب ميانمار مرتين هذا الشهر ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وإن لم ينضم لهذا المعسكر فمن المؤكد أن يحضر ضد كوريا الشمالية واليابان في يونيو المقبل ضمن التصفيات نفسها.

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