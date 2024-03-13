اتحاد جدة يفقد خدمات فابينيو أمام الفتح

من المرجح أن يغيب البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة عن المباراة المقبلة أمام الفتح السبت، لحساب الجولة الـ 24 من الدوري السعودي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتعرض فابينيو لإصابة عضلية، منعته من إكمال الكلاسيكو أمام الهلال، الثلاثاء، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأوضح التقرير أن إصابة فابينيو يُشتبه أن تكون تمزُّقًا في عضلة الفخذ الأمامية، وفق ما أظهره الفحص المبدئي.

ومن المتوقع أن يخضع البرازيلي لفحوصات نهائية بالأشعة للتأكّد من نوعية الإصابة، وتحديد موعد عودته إلى التدريبات.

وخرج اللاعب عند الدقيقة 16 من اللقاء، وأدخل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق، سلطان الفرحان بدلًا منه.

وسبق لفابينيو أن غاب عن اتحاد جدة في عديد من المباريات بسبب الإصابة.

وارتدى فابينيو قميص النمور في 28 مباراةً بمختلف البطولات الموسم الجاري.

وصنع أربعة أهدافٍ منذ انضمامه إلى الفريق يوليو الماضي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

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