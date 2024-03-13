المصري يعلن الاتفاق مع شركة "بوما" لتوريد ملابس فرق النادي

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أتم النادي المصري اتفاقه مع شركة "بوما" الألمانية لتوريد ملابس الفرق الرياضية المختلفة بالنادي.

وأعلن المصري إتمام التعاقد مع "بوما" لتوريد الملابس بداية من الموسم المقبل، مع التأكيد على كون العقد "لتوريد ملابس كافة الفرق الرياضية بالنادي وليس الفريق الأول فحسب".

من جهته أعرب كامل أبو علي رئيس المصري عن سعادته الغامرة بتوقيع مثل هذا الاتفاق مع شركة "بوما" واصفا إياها بـ "إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال المستلزمات الرياضية إن لم تكن أكبرها بالفعل".

أخبار متعلقة:
إثارة حتى النهاية.. المصري يرفض الخسارة من زد وينفرد بصدارة الدوري انتهت في الدوري - المصري (2)-(2) زد.. نقطة لكل فريق مواعيد مباريات الإثنين 11 مارس 2024.. مواجهة بالدوري المصري وأخرى بإنجلترا التشكيل - الشامي وصلاح محسن يقودان هجوم المصري.. وشادي حسين أساسي مع زد

وأشار "كلا الطرفين كان لديهما الحرص الكامل على إتمام هذا الاتفاق، فشركة "بوما" العالمية تدرك تماما الشعبية الكبيرة لفريق المصري أحد أعرق الأندية المصرية، والأمر ذاته بالنسبة للنادي المصري الذي يدرك تماما مدى النقلة النوعية التي يحدثها تعاقده مع شركة "بوما" العالمية والذي سيكون بادرة لتعاقدات أخرى مماثلة تضيف كثيرا من القيمة التسويقية لفريق المصري".

المصري تعادل أمس الثلاثاء مع نادي زد بهدفين لكل فريق على استاد برج العرب بالإسكندرية.

التعادل رفع رصيد المصري إلى 27 نقطة، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري مؤقتا بعد 14 جولة.

الدوري المصري المصري بوما
نرشح لكم
لاعب الجونة يكشف لـ في الجول سبب عدم احتفاله بهدفه ضد الزمالك بامبو: حصلنا على أهم 3 نقاط.. مباريات كهذه لا تحاج إلى تحفيز مودرن فيوتشر: حالة أحمد رفعت تحسنت.. واللاعب كان يعاني من ضغوط الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: تطور حالته معجزة إلهية.. ودرجة وعيه أصبحت أفضل مؤتمر كولر: نستحق الخسارة أمام البنك الأهلي.. وأتحمل مسؤولية خطأ لعب عمر كمال كمدافع طارق مصطفى: أداء الحكام كان جيدا.. وأتحمل مسؤولية قراراتي عبد العال: تداركنا أخطاء هدفي الزمالك.. وعودتنا رغم سيطرتهم أمر كبير الفوز الأول منذ 4690 يوما.. الجونة يقلب الطاولة على الزمالك ويحقق انتصارا قاتلا
أخر الأخبار
ليفربول يستعيد أحد مصابيه قبل مواجهة سبارتا براغ 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: شرط وحيد يفصل الوداد عن إقالة البنزرتي 2 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل أبطال أوروبا - ثنائية هجومية لـ إنتر وأتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - بعد أزمتها مع مدرب المنتخب.. الاتحاد المصري يقرر إيقاف زينة العلمي 14 دقيقة | رياضة نسائية
الاتحاد الجزائري يعلن الجهاز المعاون لبيتكوفيتش 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيفا يوافق على تمثيل محمود داوود لمنتخب سوريا بدلا من ألمانيا ساعة | الوطن العربي
اتحاد جدة يفقد خدمات فابينيو أمام الفتح ساعة | سعودي في الجول
المصري يعلن الاتفاق مع شركة "بوما" لتوريد ملابس فرق النادي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا