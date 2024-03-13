المصري يعلن الاتفاق مع شركة "بوما" لتوريد ملابس فرق النادي

أتم النادي المصري اتفاقه مع شركة "بوما" الألمانية لتوريد ملابس الفرق الرياضية المختلفة بالنادي.

وأعلن المصري إتمام التعاقد مع "بوما" لتوريد الملابس بداية من الموسم المقبل، مع التأكيد على كون العقد "لتوريد ملابس كافة الفرق الرياضية بالنادي وليس الفريق الأول فحسب".

من جهته أعرب كامل أبو علي رئيس المصري عن سعادته الغامرة بتوقيع مثل هذا الاتفاق مع شركة "بوما" واصفا إياها بـ "إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال المستلزمات الرياضية إن لم تكن أكبرها بالفعل".

وأشار "كلا الطرفين كان لديهما الحرص الكامل على إتمام هذا الاتفاق، فشركة "بوما" العالمية تدرك تماما الشعبية الكبيرة لفريق المصري أحد أعرق الأندية المصرية، والأمر ذاته بالنسبة للنادي المصري الذي يدرك تماما مدى النقلة النوعية التي يحدثها تعاقده مع شركة "بوما" العالمية والذي سيكون بادرة لتعاقدات أخرى مماثلة تضيف كثيرا من القيمة التسويقية لفريق المصري".

المصري تعادل أمس الثلاثاء مع نادي زد بهدفين لكل فريق على استاد برج العرب بالإسكندرية.

التعادل رفع رصيد المصري إلى 27 نقطة، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري مؤقتا بعد 14 جولة.