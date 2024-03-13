براهيم دياز يحصد جائزة الأفضل في ريال مدريد خلال فبراير

حصد براهيم دياز لاعب ريال مدريد جائزة أفضل لاعبي الفريق الملكي خلال شهر فبراير.

وتفوق دياز على زملائه لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وتوني كروس في السباق على الجائزة.

واستغل دياز غياب جود بيلينجهام عن معظم مباريات شهر فبراير ليتألق في صفوف الميرينجي.

وشارك براهيم في كل مباريات ريال مدريد الـ6 خلال فبراير، مسجلا هدفين، ولم يخسر الملكي إذ حقق 4 انتصارات وتعادلين.

ونال الإسباني صاحب الأصول المغربية ثقة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الموسم الحالي.

البالغ من العمر 24 عاما يمكنه اللعب لمنتخب إسبانيا أو منتخب المغرب، في ظل تقارير تفيد بأن كلاهما طلب ضمه لمعسكر مارس الجاري.

من جهته، علق لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على الأقاويل التي ترددت حول موافقة براهيم دياز على الانضمام إلى منتخب المغرب.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين قبل أيام: "الشيء الأكثر أهمية هو من يرغب اللعب معنا، دون مطالب أو شروط، مع المساواة في الحقوق والواجبات مثل جميع اللاعبين الآخرين".

وأضاف "لقد لعب دياز معي أكثر من أي مدرب آخر، أقدره كثيرا وأتمنى له الأفضل، كل شخص حر في اتخاذ قراره الخاص".

وأوضحت صحيفة ماركا أن دي لا فوينتي، وضع دياز في خططه المستقبلية وكان ينوي ضمه في قائمة المنتخب لمواجهتي كولومبيا والبرازيل يومي 22، و26 مارس الجاري، وذلك بعد تألقه مع ريال مدريد.

ومع وصول طلب الاتحاد الإسباني لريال مدريد بضم اللاعب في قائمة الماتادور، رد النادي الملكي بأنه تلقى استدعاءً أيضا من الاتحاد المغربي لكرة القدم لضم اللاعب في فترة التوقف الدولي في مارس الجاري.

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