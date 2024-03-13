3 أبطال ووجه جديد.. اكتمال المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أكمل يوكوهاما مارينوس الياباني الرباعي المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما كرر فوزه على ضيفه شاندونج تايشان الصيني 1-0.

والتقى الفريقان في إياب ربع نهائي المسابقة، بعدما فاز يوكوهاما في الذهاب بنتيجة 2-1.

وسجل البرازيلي أندرسون لوبيز هدف اللقاء الوحيد قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

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وبلغ يوكوهاما مارينوس نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيلعب يوكوهاما في نصف النهائي ضد أولسان الكوري الجنوبي بطل نسخة 2020.

وفي غرب آسيا سيلعب العين الإماراتي مع الهلال السعودي.

على أن يلتقي الفائزان في نهائي البطولة.

يذكر أن العين توج بنسخة 2003.

أمام الهلال فحصد اللقب في 4 مناسبات، 1991 و2000 و2019 و2021.

الهلال العين دوري أبطال آسيا
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