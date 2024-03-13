مانشيني يعيد سداسي المنتخب السعودي لقائمة مباراتي تصفيات كأس العالم

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 16:34

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأعاد مانشيني السداسي، محمد العويس وياسر الشهراني وعباس الحسن وأيمن يحيى ووليد الأحمد ومتعب الحربي لصفوف الفريق بعد غياب، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وسينطلق معسكر الأخضر يوم الأحد المقبل بالرياض بمشاركة 28 لاعبًا هم : محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

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ويستضيف المنتخب السعودي في الـ21 من شهر مارس الجاري منتخب طاجيكستان على استاد الأول بارك بالرياض.

وسيحل ضيفًا على نفس المنتخب في الـ26 من نفس الشهر على الملعب المركزي بالعاصمة الطاجاكية دوشنبه.

‏‎ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.

ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والأردن في الجولتين الأولى والثانية.

السعودية روبرتو مانشيني
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