موعد المران الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

انطلق معسكر المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، بأحد فنادق القاهرة في منطقة التجمع الخامس.

وكشف إبراهيم حسن مدير المنتخب، في تصريحات للصحفيين: "سيخوض المنتخب أول تدريب له في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي".

وتولى حسام حسن مسؤولية الجهاز الفني بالمنتخب، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتشكل الجهاز الفني للمنتخب من حسام حسن مديرًا فنيا، وإبراهيم حسن مديرًا للمنتخب، وطارق سليمان مدربا عاما، ومحمد الواحد مدربا مساعدًا، وسعفان الصغير مدربا للحراس.

ويستعد المنتخب للمشاركة في دورة رباعية في مصر، حيث يلتقي أمام نيوزيلاندا يوم 22 مارس، قبل مواجهة الفائز/ الخاسر من مواجهة كرواتيا وتونس.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

وضم حسام حسن المدير الفني للمنتخب قائمة من 25 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أحمد رمضان.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.

ولم يضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد طلبه بعدم التواجد ضمن قائمة المنتخب في مارس بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك لم يضم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.