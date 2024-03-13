أراوخو: مستقبلي مع برشلونة يعتمد على النادي
الأربعاء، 13 مارس 2024 - 15:12
كتب : FilGoal
شدد رونالد أراوخو لاعب برشلونة على أن مستقبله مع الفريق يعتمد على النادي، كما شدد على سعادته بالتواجد بصفوفه.
رونالد أراوخو
النادي : برشلونة
وحقق برشلونة الفوز على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال أراوخو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "مستقبلي يعتمد على النادي، الجميع يعرفون إنني سعيد في برشلونة وممتن لتشافي".
وتابع "مساندة الجماهير كانت مفتاح الفوز على نابولي من الدقيقة الأولى".
وأضاف "كوبارسي لاعب رائع ولكن أيضا الحصول على لاعب ارتكاز أمر مهم بالنسبة لنا، في السابق كان لدينا بوسكيتس والآن نملك كريستنسن وهو الذي يضبط التوقيت أمام المدافعين".
وحصل كوبارسي صاحب الـ 17 عاما على جائزة رجل المباراة.
وتأهل برشلونة لربع النهائي لأول مرة منذ عام 2020.
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