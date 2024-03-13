لاتسيو يعلن قبول استقالة ساري ويكشف عن خلفيته

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 14:12

كتب : محمد مصطفى

ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، قبول استقالة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، وتكليف مساعده جيوفاني مارتوشيلو لخلافته في منصبه.

وتقدم ساري باستقالته من منصبه الثلاثاء، بعد الخسارة المفاجئة على أرضه في ملعب الأوليمبكو، أمام أودينيزي في الجولة 28 بالدوري، بنتيجة 2-1.

وجاءت تلك الخسارة بعد وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة إيابا على ملعب أليانز أرينا، رغم الفوز ذهابا في روما بهدف نظيف.

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ويحتل حاليا لاتسيو المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وينتظر لاتسيو مواجهة أمام يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا شهر إبريل المقبل، وهي البطولة الوحيدة التي ينافس عليها فريق العاصمة الإيطالية هذا الموسم.

وكان ساري قد تولى تدريب لاتسيو في يونيو 2021، ويمتد تعاقده حتى يونيو 2025.

جيوفاني مارتوشيلو مدرب لاتسيو الجديد، يعمل مساعدا لساري منذ توليه المسؤولية، وعمل سابقا كمساعد في يوفنتوس خلال موسم 2019 - 2020، وكذلك عمل ضمن الطاقم الفني لنادي إنتر خلال الفترة من 2017 حتى 2019.

وبدأ جيوفاني مسيرته التدريبية مع نادي إمبولي حيث تدرج في مراحل تدريب الناشئين، ثم تم تصعيده ضمن طاقم الفريق الأول، ثم مساعدًا للمدير الفني، قبل تولي المسؤولية في صيف 2017 ليستمر موسم كامل مع الفريق، ويحتل المركز 18 برصيد 32 نقطة، ليهبط الفريق للدرجة الثانية.

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